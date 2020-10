18 ottobre 2020 a

Domenica 18 ottobre, poco dopo mezzogiorno, un cacciatore è stato colto da malore in una zona remota boschiva in località Gastra, nel comune di Castelfranco Piandiscò. Sono intervenuti i vigili del fuoco e l'elisoccorso Pegaso 2. Con un intervento verricellato, il personale sanitario ha stabilizzato il paziente e lo ha poi trasportato all'spedale di Careggi in codice rosso.

