L'Arezzo sprofonda. Perde anche a Carpi e resta in fondo alla classifica

Un punto in cinque partite. L'Arezzo sprofonda anche a Carpi e l'allenatore Alessandro Potenza ha le ore contate. Gli amaranto erano passati in vantaggio dopo quattro minuti. Poi il Capri pareggia, mentre gli amaranto restano in dieci per l'espulsione di Bonaccorsi. Nella ripresa il Carpi prende strada e va in vantaggio ancora con Biasci e rifinisce con Bellini e Ferretti. Mercoledì 21 l'Arezzo torna in campo alle 18.30 contro il Padova. La partita sarà a porte aperte, per questo Orgoglio Amaranto e i vertici della società hanno deciso di dare avvio alla possibilità di usare i contributi versati durante la campagna dei pre-abbonamenti estiva. Tutti coloro che hanno sottoscritto il pre-abbonamento e che intendono andare allo stadio mercoledì possono ritirare il proprio biglietto nella sede di Orgoglio Amaranto che sarà aperta, seguendo tutte le normative anti-covid, lunedì 19 e martedì 20 dalle 18,00 alle 22,00. Tutti coloro che avessero bisogno di informazioni o siano nell'impossibilità di ritirare il biglietto nella fascia oraria predetta possono contattare il direttivo per email scrivendo a [email protected], o con un messaggio privato alla pagina Facebook. Nota importante: chi avesse versato solo un acconto rispetto all’abbonamento che ha prenotato, dovrà prima di tutto saldare il totale. Chi avesse versato una somma superiore avrà restituita la differenza. I prezzi di riferimento sono quelli nella tabella di seguito riportata. Chi avesse già acquistato il biglietto per questa partita sappia che non perderà nessuna parte del contributo versato. Successivamente a questa iniziativa saranno rese note tutte le modalità con cui i tifosi amaranto potranno utilizzare i contributi versati.

