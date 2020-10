Arezzo, ferito con grosse forbici ai giardini di Campo di Marte: denunciati per rissa marocchino e due italiani

19 ottobre 2020 a

Rissa ai giardini di Campo di Marte, denunciate tre persone. Nella notte tra domenica 18 ottobre e lunedì 19, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Arezzo, hanno denunciato tre uomini, due ventenni italiani e un marocchino di trenta anni, per aver partecipato ad una rissa nei giardini di Campo di Marte.

La violenta lite è avvenuta intorno alle 2 ed è stata segnalata ai carabinieri al numero di emergenza 112 da un aretino che transitava con la propria autovettura nei pressi del parco pubblico.

I militari intervenuti hanno ricostruito la vicenda e, ascoltati alcuni testimoni, hanno identificato i tre soggetti che avevano preso parte alla rissa.

Uno di questi, risultato clandestino, è stato colpito violentemente al volto con una cesoia lunga oltre 50 cm, la forbice è stata poi rinvenuta nascosta tra i cespugli degli stessi giardini, ed è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale.

Gli altri due erano invece in evidente stato di ebrezza alcolica.

I tre, già conosciuti alle Forze di Polizia, sono stati quindi denunciati all’Autorità Giudiziaria per il reato di rissa aggravata, e due sanzionati per la manifesta ubriachezza in luogo pubblico.

