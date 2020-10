Arezzo, subisce abusi dal patrigno per otto anni: ragazza racconta la sua storia. Lui è irreperibile

Luca Serafini 20 ottobre 2020 a

Per otto anni è stata vittima di abusi sessuali dal patrigno, che ora è scomparso da Arezzo: si è reso irreperibile. Un’escalation di attenzioni morbose subite fin da bambina e che si sono protratte fino ad oggi che è una sedicenne. E’ una storia brutta, quella di cui si sta occupando la procura di Arezzo e che ieri ha visto la giovanissima aretina varcare la soglia dell’aula per le audizioni protette del tribunale di Arezzo. Un luogo dove purtroppo passano troppi minorenni per riferire vicende agghiaccianti. A porre domande alla sedicenne c’erano il giudice delle indagini preliminari Fabio Lombardo e lo psicologo nominato per l’incidente probatorio, oltre al pubblico ministero Elisabetta Iannelli che è titolare del fascicolo e all’avvocato Alessia Baglioni, quale difensore di ufficio dell’uomo che è accusato del turpe reato di violenza sessuale su minorenne. Non un episodio, ma azioni reiterate nel tempo. Operaio orafo, 34 anni, di origini straniere, è descritto come persona corretta sul luogo di lavoro. Si è reso irreperibile. Probabilmente ha capito che stava mettendosi male per lui e così ha preferito sparire dalla circolazione. Negli anni passati l’uomo era andato a vivere con la mamma della ragazza, all’epoca una bambina di otto anni. Da quello che è stato possibile ricostruire, gli incontri proibiti tra l’adulto e la minore sono andati avanti a lungo, senza che nessuno se ne accorgesse.

Le indagini sono scattate mesi fa dalla confidenza fatta dalla giovane ad una amica. E’ iniziato lì il delicato lavoro della polizia per cercare di fare luce sulla vicenda. Da quello che è emerso, dopo la separazione dei genitori, era entrato in scena il nuovo uomo della mamma, con una relazione stabile. Ma fin dall’inizio avrebbe declinato interesse per la figlia della compagna. Crescendo, la giovane ha tenuto per sé il segreto che però, una volta uscito fuori, è diventato oggetto del procedimento penale. Con la gravissima accusa per il 34enne che, complice la fragilità della ragazza, era diventato un punto di riferimento. Un amico, oltre che il patrigno. Nell’ambito dell’inchiesta è stato quindi disposto l’incidente probatorio per cristallizzare la testimonianza della parte offesa. Grande discrezione e riserbo sui contenuti del colloquio che ora rappresenta elemento di prova. La procura dovrà chiudere le indagini. L’uomo è indagato a piede libero, di lui si sono perse le tracce: ma non è ricercato, perché al momento non sono ravvisate esigenze cautelari nei suoi confronti.

