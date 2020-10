Prete recinta il prato per delimitare l'oratorio e scatta petizione: “Quel terreno è di tutti”

Francesca Muzzi 20 ottobre 2020 a

Non c’è nessun don Camillo e Peppone, ma poco ci manca. Ci sono però un parroco, Don Adalberto, una residente, Ylenia Tamantini, e un pezzo di terreno un tempo aperto a tutti e oggi recintato. Palcoscenico della storia è il Villaggio Etruria che si trova, ad Arezzo, appena fuori Porta San Clemente. Ylenia da alcuni giorni ha lanciato una petizione su Change.org dove chiede di firmare “affinché la Diocesi restituisca quel pezzo di terreno che a luglio è stato picchettato e recintato con una rete”, dice. Il terreno è per un terzo comunale, un terzo del Villaggio e un terzo della parrocchia. “Non abbiamo niente in contrario se il parroco vuole farci un oratorio - sottolinea Ylenia - ma non ci spieghiamo il motivo per il quale per tutto il periodo del lockdown e anche prima sia stato uno spazio libero e invece una mattina tra fine giugno e inizio luglio, ci siamo svegliati e improvvisamente era tutto recintato. Compresa quella parte di terreno che durante il lockdown ce la siamo vissuta tanto. Perché adesso non è più così?”, si chiede Ylenia. Le firme raccolte, finora, sono circa 200. “Sono anche andata a parlare con il prete e mi ha detto che ha recintato per motivi di sicurezza. Ma noi non vogliamo reti. Le reti dividono. Chiediamo solo di essere ricevuti dal Vescovo per chiarire la situazione”. “Era così da sempre - conclude Ylenia - e vogliamo che torni ad essere un posto come è sempre stato”. Don Adalberto, dal canto suo, è amareggiato per questa rivolta “che però non rappresenta la maggior parte delle persone che vivono al Villaggio Etruria”, dice, e spiega: “Come avevo già detto alla signora, la rete più che dividere serve per proteggere i ragazzi. Qua nella parrocchia di San Giuseppe Artigiano, abbiamo 140 ragazzi e visto il periodo che stiamo attraversando e visto che a settembre le attività dell’oratorio sono riprese, ho voluto garantire uno spazio più sicuro per i ragazzi così che potessero stare sia dentro, che fuori”. Non solo. “Personalmente ho costruito anche un marciapiede dove le persone lo possono attraversare. Gli anziani, i disabili in carrozzina. Ogni scuola ha un terreno recintato per proteggere i ragazzi e così è anche per tutti gli oratori, compreso questo di San Giuseppe Artigiano”. Don Adalberto ci tiene anche a dire: “La nostra parrocchia accoglie tantissime persone. Non è un luogo chiuso, anzi. Qua da noi ci sono bambini che non sono cattolici, figuriamoci se avessi fatto una rete per dividere. E’ solo per stare tutti più tranquilli”. Il parroco sottolinea anche che “sono trent’anni che la parrocchia tiene pulito il prato a spese proprie. Mi dispiace di tutto questo. Ripeto, sono amareggiato, ma anche sereno, perché in questi giorni, da quando è uscita questa petizione, tante famiglie del Villaggio Etruria sono venute a darmi la loro solidarietà e questo mi rincuora e mi fa andare avanti”.

