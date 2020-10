Il Covid torna nella struttura di Agazzi: 10 contagi tra degenti e operatori

20 ottobre 2020 a

Il Covid rialza la voce dopo due giorni nei quali i casi erano in diminuzione. 86 ieri nell’Aretino, 39 in città. Ma c’è un altro dato che balza all’occhio quello dei 10 contagiati in una Rsa. La struttura in questione è Agazzi che già era stata colpita dal virus nella prima ondata. Il direttore sanitario, Giampiero Lapini ci tiene a fare sapere che “i dieci contagiati stanno tutti bene, sono tutti asintomatici e nella giornata di domani (oggi ndr) avremo il quadro più preciso”. L’allarme è scattato dalla positività di quattro operatori sanitari. “Durante gli screening che facciamo periodicamente - sottolinea ancora il direttore Lapini - abbiamo scoperto la positività in quattro dei nostri operatori. A quel punto è scattato l’allarme per il resto del reparto che è quello dove sono ricoverate persone con disabilità e abbiamo riscontrato altre positività nei pazienti”. In totale, ad oggi sono dieci, ma il direttore sanitario sottolinea: “Vediamo nei prossimi giorni se ci saranno altri positivi. Stiamo aspettando i risultati”. Il direttore sanitario ci tiene comunque a ribadire: “I nostri pazienti stanno tutti bene”. In totale, ad Arezzo, sono 39 i nuovi positivi. Ci sono tre ragazze di 14, 15 e 16 anni, quattro donne sopra i trenta. Una di 24 anni. Quattro donne sopra i 40, tre sopra i 50, una 60enne e due donne entrambe di 74 anni. Tra gli uomini due ragazzi di 14 e 19 anni, tre ragazzi sotto i 30 anni, tre ragazzi sopra i 40, quattro sopra i cinquanta, sette sopra i 60 e due di 80 e 83 anni. Vediamo la situazione negli altri comuni. Ad Anghiari sei casi: quattro donne di 26, 27, 34 e 51 anni. E due uomini di 39 e 66 anni. Un caso a Bibbiena: un ragazzo di 11 anni. Due casi a Bucine un bambino di 4 anni e un ragazzo di 12 anni. A Capolona due donne di 20 e 47 anni. A Castelfranco Piandiscò un uomo di 35 anni. Due casi a Castiglion Fibocchi un uomo di 25 anni e uno di 42. Quattro positivi a Castiglion Fiorentino: un bambino di 4 anni, una donna di 29, due uomini di 36 e 57 anni. Sei nuovi contagi a Civitella: una donna di 60 anni, un uomo di 51 anni, uno di 39, uno di 24, uno di 31 e uno di 67. A Loro Ciuffenna due minori. Un ragazzo di 14 anni e una bambina di 9 anni. A Marciano della Chiana: un uomo di 39 anni. Sette casi a Monte San Savino. Un uomo di 56 anni, un ragazzo di 13, una donna di 37, una di 39, una di 64, una di 86 e un uomo di 77 anni. A San Giovanni Valdarno un uomo di 51 anni e una donna di 57. A Sansepolcro nove casi: un bambino di 3 anni, un uomo di 57, una donna di 60, un uomo di 65, un ragazzo di 15, una donna di 24 anni, un uomo di 52, una donna di 60 e un uomo di 90 anni che è ricoverato. Infine a Subbiano positivo un ragazzo di 11 anni. Nel report della Regione, vengono segnalati ad Arezzo due deceduti, ma alla Asl aretina non risulta a riprova di come i dati Regione-Comune non vadano di pari passo. Il Dipartimento di Prevenzione attraverso l’attività di tracciamento dei contatti stretti ha evidenziato per il momento, 24 contatti per i casi di Arezzo che sono già stati immediatamente posti in isolamento. <TB>Al momento nella Asl Toscana sud est 4.847 persone sono già in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi.<TB>I positivi in carico sono: 1.851 a domicilio, 22 presso le strutture di Cure Intermedie e 28 presso l'albergo sanitario. A differenza degli ultimi due giorni restano stabili i ricoverati che in totale sono 50 presso le malattie infettive e 5 presso il reparto di terapia intensiva.

Vi sono, inoltre 34 persone ad Arezzo risultate debolmente positive al primo tampone e che sono in attesa del secondo che potrebbe confermare o meno la positività. L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti è stato possibile attraverso 2446 tamponi.

