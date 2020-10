Regione Toscana, nella giunta Arezzo non c'è. Ceccarelli capogruppo Pd, il cortonese Casucci (Lega) vice presidente

Gennaro Groppa 20 ottobre 2020 a

a

a

Sette assessori regionali, un ottavo (che sarà espressione di Italia Viva) verrà annunciato nel prossimo consiglio regionale che si svolgerà già domani. Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha annunciato la sua squadra di governo alle ore 20 di ieri sera, lunedì 19 ottobre 2020, dopo quasi un'ora di discorso nel corso del quale ha enunciato quelli che saranno i punti della sua azione governativa: 149 pagine per raccontare il programma di governo della Regione Toscana per i prossimi 5 anni. Non ci sono grandi sorprese relativamente ai nomi che vanno a comporre la giunta. Ci sono per il Pd il senese Simone Bezzini, il grossetano Leonardo Marras, il lucchese Stefano Baccelli, il pratese Stefano Ciuoffo (già presente nella scorsa giunta di Enrico Rossi con le deleghe a turismo, commercio e attività produttive), la fiorentina Monia Monni, la pisana Alessandra Nardini e la fiorentina Serena Spinelli, quest'ultima espressione della lista Sinistra civica ecologista. Arezzo si ritrova senza rappresentanti in giunta, Vincenzo Ceccarelli (che era nella giunta Rossi) sarà capogruppo del Pd. Gli assessori al momento sono sette, quattro uomini e tre donne: sei del Pd e uno della lista che da sinistra ha appoggiato Eugenio Giani. Manca un assessore di Italia Viva. Ma ci sarà, e il suo nome verrà annunciato dal governatore nel consiglio regionale di domani. La frattura con i renziani potrebbe quindi ricomporsi proprio al fotofinish. Giani si è anche preso qualche ora di tempo prima di assegnare le deleghe ai suoi assessori. “La Regione c'è e vuole essere la voce dei cittadini”, ha detto il governatore, che ha annunciato di voler dar vita a degli “stati generali della sanità” con l'intento di “far arrivare idee e compiere una verifica della situazione, per accorgimenti ed integrazioni”. Sulla situazione sanitaria ha aggiunto che “c'è da attendersi un ulteriore aumento dei contagi e della pressione verso i nostri ospedali. Adesso sono attivi 15mila tamponi, a marzo 3-4mila. Dobbiamo subito pensare a come agire nel periodo che ci porta verso l'inverno e sviluppare un dibattito sulle misure che si dovranno prendere per superare la crisi”. “E' stata una partita complicata”, commenta chi ha vissuto da vicino le ore frenetiche che hanno preceduto il pomeriggio di ieri. Negli ultimi giorni si sono susseguiti gli incontri per definire la giunta e per capire se veramente Italia Viva sarebbe rimasta fuori dalla squadra di governo. La frenesia e l'incertezza della giornata di ieri sono testimoniate anche dal ritardo (oltre un'ora) con il quale ha preso il via il consiglio regionale e dalle successive due sospensioni della seduta. Il pisano Antonio Mazzeo ha dovuto attendere la terza votazione (quando comunque ha avuto il sì sia del centrosinistra che del centrodestra) per poter essere eletto presidente del consiglio regionale. Vicepresidenti eletti il senese Stefano Scaramelli (Italia Viva) e il cortonese Marco Casucci (Lega). Rimane da capire chi avrà la “tanto agognata” delega alla sanità. Giani ha infine indicato Gianni Anselmi, Giacomo Bugliani e Iacopo Melio come “Consiglieri delegati” prospettando inoltre una futura iniziativa di legge per portare a nove il numero dei componenti della Giunta regionale - come consentito dalla norma nazionale - e introdurre la figura del Sottosegretario alla presidenza, così come già fatto dall'Emilia Romagna.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.