Arezzo, collina divorata per creare laghetto ma secondo la procura è cava abusiva. Quattro indagati e sequestro

Quattro indagati per ipotesi di reati ambientali, urbanistici e false attestazioni. E sequestro di un'area nel comune di Capolona, località Piagge (Castelluccio - Lo Spicchio). I lavori a tempo record per realizzare un invaso per irrigare futuri noccioleti, in realtà sarebbero serviti per una cava abusiva di inerti. Il gip Giulia Soldini ha accolto la richiesta del pm Laura Taddei e sono stati apposti i sigilli. Attività svolta dai Carabinieri Forestali di Arezzo. Il comandante Claudio D'Amico e il procuratore Roberto Rossi hanno illustrato i termini della vicenda in una conferenza stampa. Gli indagati sono il proprietario del terreno, un'area di cinque ettari, il titolare della ditta, il progettista e direttore dei lavori e un geologo. Non è coinvolto, almeno per ora, il Comune di Capolona che ha rilasciato l'autorizzazione. Nel mirino degli inquirenti i lavori di escavazione del bacino che, secondo le acquisizioni dei forestali supera le caratteristiche previste dalla legge, come dimensioni, e si configura a tutti gli effetti come cava in una zona dove le cave non sono previste del Piano Regionale. Il giudice ritiene che il permesso a costruire rilasciato dal Comune sia illegittimo, in quanto ottenuto sulla base di false dichiarazioni. Sequestrati anche i mezzi di scavo. In precedenza il Tar si era pronunciato sulla questione non concedendo la sospensiva. Sono stati i cittadini, ha sottolineato il procuratore Rossi, a segnalare l'anomalia e a dare il via alle indagini che, per i pm, interrompono uno sfregio ambientale difficilmente riparabile.

