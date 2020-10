Arezzo, impatto Camplone sulla squadra: serenità e gusto. "Fate il lavoro più bello del mondo"

Elettra Fiorini 21 ottobre 2020 a

Serenità, equilibrio e pensiero di squadra. Questi i primi obiettivi che il tecnico Andrea Camplone si è posto al suo arrivo ad Arezzo.

Una chiacchierata con la squadra, un primo allenamento e subito in sala stampa per la sua presentazione ufficiale: una prima giornata intensa quella del neo-allenatore amaranto che, dopo solo poche ore dal suo ingresso al “ Città di Arezzo”, si troverà ad affrontare un battesimo di fuoco nel vero senso del termine.

Benché il suo nome circolasse già da tempo sulla piazza aretina, Camplone approda al Comunale dopo l’esonero di Potenza e, soprattutto, nel bel mezzo di un trittico che, dopo il Carpi, comprende il match casalingo di questo pomeriggio (ore 18.30) contro il Padova e la trasferta tra le mura del Matelica.

“Ho incontrato subito la squadra e ho visto i giocatori dispiaciuti, ma al tempo stesso ben predisposti – spiega Camplone.- Ho fatto loro un discorsetto di dieci minuti e mi pare che abbiano compreso la situazione. Un esonero è sempre un episodio spiacevole per una squadra, ma mi hanno garantito massima disponibilità ed impegno. Quello di oggi è stato un ottimo primo allenamento, ma si è trattato solo dell’inizio di un percorso tutto da delineare. Un bravo allenatore è colui che sa trasferire la sua mentalità alla formazione con cui lavora, ma è anche vero che qui non abbiamo la bacchetta magica e i due incontri che ci attendono sono piuttosto difficili, così come il campionato in cui militiamo.”

Ad Arezzo, il tecnico pescarese classe ‘66 arriva con un profilo da allenatore navigato e profondo conoscitore della categoria: ex difensore con una carriera nelle panchine più blasonate delle serie C e B, e con una promozione e una Supercoppa di prima divisione conquistata alla guida del Perugia. A puntare su di lui per rianimare la situazione dell’Arezzo è stato Roberto Muzzi, membro del cda e consigliere personale del presidente. “Quando è arrivata la chiamata dell’Arezzo dormivo – svela sorridendo il neo-tecnico amaranto.- Io sono uno che va a letto piuttosto presto e la telefonata è giunta verso mezzanotte. Non ho risposto ed ho richiamato la mattina successiva. Mi è subito stato esposto il programma della società, un progetto biennale a lungo termine che ho trovato decisamente valido. E’ difficile trovarne di simili all’interno di questa categoria. Sono molto contento di aver accettato e di poter rimettermi in gioco in una piazza come quella aretina”.

Con uno staff tecnico composto dal vice Maurizio Tacchi, dal preparatore dei portieri Marco Onesti e dal preparatore atletico Salvatore Lalinga, Camplone ha già una sua idea di squadra. “Voglio una compagine sbarazzina e questi primi incontri mi serviranno anche per valutare la rosa conscio che talvolta, un giocatore che non si trova bene con un allenatore può invece brillare con un altro. Attualmente abbiamo un bel mix di esperti e giovani e, proprio da questi ultimi, mi aspetto molto: voglio spronarli a dare qualcosa in più perché hanno l’opportunità di fare, per lavoro, lo sport più bello del mondo.”

