Per l'Arezzo di Camplone subito prova del fuoco al Comunale (18.30) con il Padova

Turno infrasettimanale per l'Arezzo che alle 18.30 incontrerà al Comunale il Padova degli ex amaranto Pelagatti e Buglio. Un match complesso che arriva dopo la sconfitta in casa del Carpi, l’esonero di Potenza e l’ingresso in corsa di mister Camplone. Il primo allenamento di ieri sul campo di Indicatore e la rifinitura di questa mattina, lasciano intendere qualche cambiamento all’orizzonte, almeno a livello di modulo. Con molta probabilità l’Arezzo scenderà infatti sul rettangolo verde con quel 4-3-3 che è un po’ la cifra distintiva del tecnico pescarese, ma che, mai come adesso, trova fondamento. “Ho lavorato sulla retroguardia provando la difesa a 4 perché è giusto avere un’alternativa – ha dichiarato mister Camplone - Introducendo nuove situazioni si crea più attenzione e mi auguro che la squadra risponda velocemente perché il tempo è poco. Con cinque gol subiti in tredici partiti è inevitabile che sia stata la difesa a finire sotto accusa, ma il calcio è una questione di legami e la difesa va valutata in un’ottica di insieme con il resto della squadra. A preoccuparmi sono più i pochi gol segnati in quanto una squadra deve saper creare ed io, sulla fase offensiva, sono solito puntare molto. Inoltre credo che finora ci sia stata anche qualche mancanza a livello di concentrazione ed è per questo che dobbiamo ritrovare equilibrio e lavorare sulla capacità di muoversi anche senza palla.” Assenti giustificati saranno Benucci, Picchi, fermo in attesa di un’accurata valutazione del suo infortunio al ginocchio destro, e Belloni, ancora alle prese con la pubalgia. Mancherà poi Luciani che deve scontare l’ultimo turno di squalifica e Bonaccorsi a causa del rosso diretto rimediato a Carpi. Dall’altro lato invece un Padova agguerrito, reduce dal pareggio casalingo con il Legnago. “Ho avuto poco modo di vedere le partite del Padova- continua Camplone, - ma il mio secondo lo sta facendo. Per ora credo che sia giusto concentrarsi su noi stessi più che sull’avversario. Sul Padova, darò ai giocatori poche nozioni fondamentali perché voglio liberare loro la testa e far sì che si soffermino su quanto sono in grado di fare. Attualmente credo che non debbano neppure guardare la classifica. Ci sono ancora 33 partite e 99 punti a disposizione per cui adesso serve solo recuperare la serenità e la voglia di giocare e divertirsi. Dobbiamo pensare solo a portare qualche punto a casa perché servono e perché i punti non fanno mai male a livello di autostima e convinzione.”

