La partita Montevarchi-San Donato Tavarnelle in programma domenica 25 ottobre allo stadio "Brilli Peri" di Montevarchi e valevole per il campionato di serie D Girone E è stata rinviata per sospetta sintomatologia di due tesserati del Montevarchi che domani, giovedì 22 ottobre, faranno i tamponi. Il Montevarchi ha sospeso gli allenamenti.

