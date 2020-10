Arezzo, ai Soliti Ignoti su Rai Uno l'imprenditore orafo che fa tessuti preziosi e la mamma parente misterioso

21 ottobre 2020 a

Arezzo ancora protagonista su Rai Uno ai Soliti Ignoti con un personaggio espressione del territorio: Andrea Clerissi, imprenditore orafo. Clerissi era tra gli ignoti che il concorrente di questa sera, mercoledì 21 ottobre, doveva riconoscere associando all'attività svolta. Sulle pedane era presente anche Joe Bastianich. Nel popolare programma condotto da Amadeus l'aretino era qualificato con l'espressione "fa tessuti preziosi". E infatti con l'azienda Etru Jewellery, Andrea Clerissi realizza raffinatissime produzioni: tessuti in metallo prezioso, appunto. Un'azienda del distretto orafo aretino conosciuto in tutta Italia e nel mondo, come sottolineato dal conduttore della trasmissione. Il concorrente non ha indovinato, ed ha pure sbagliato l'associazione finale con il parente misterioso. Che era la signora Giovanna, mamma appunto di Andrea. Abbraccio finale con sorriso. .

