Arezzo, si insedia il consiglio comunale. Il giuramento del sindaco, la giunta Ghinelli bis, il presidente. Tutti i nomi

Marco Antonucci 22 ottobre 2020 a

a

a

E’ il giorno del primo consiglio comunale del Ghinelli bis. La seduta è convocata per questa mattina alle 9 in un luogo decisamente inusuale: i 32 consiglieri non varcheranno infatti la soglia di Palazzo Cavallo ma quella, più moderna, dell’auditorium dell’Arezzo Fiere e Congressi in via Spallanzani. L’emergenza Covid ha spinto l’amministrazione a scegliere un’altra location per un momento particolare, quello che vedrà oggi l’insediamento ufficiale di consiglio e giunta.

L’ordine del giorno prevede la convalida degli eletti e la surroga dei consiglieri divenuti nel frattempo assessori, l’elezione del presidente e dei due vicepresidenti, il giuramento del sindaco e la comunicazione dei componenti della giunta, la ricostituzione, sia nei componenti che nella nomina del presidente, delle commissioni consiliari.

Ad aprire i lavori del dibattito sarà Alessandro Caneschi, l’esponente del Pd che è risultato essere il più votato tra i consiglieri nell'ultima tornata elettorale. Poi passerà il testimone al nuovo presidente.

Trentadue i consiglieri comunali che sono stati eletti dopo il voto del 20 e 21 settembre, al quale è seguito il ballottaggio che ha sancito la vittoria di Alessandro Ghinelli. Il sindaco potrà contare su una maggioranza di venti consiglieri. Questi gli schieramenti. Lista OraGhinelli: Simon Pietro Palazzo, Roberto Bardelli, Alessandro Calussi, Paolo Bertini, Mattia Delfini e Ilaria Pugi. Lega: Federico Rossi, Egiziano Andreani, Vittorio Giorgetti, Piero Perticai, Fabrizio Ferrari e Carla Borri. Fratelli d’Italia: Luca Stella, Francesco Lucacci, Renato Viscovo, Roberto Cucciniello, Roberto Severi e Francesco Palazzini. Forza Italia: Jacopo Apa e Mery Cornacchini.

In consiglio comunale sui banchi di fronte, quelli dell’opposizione, andranno a sedersi, oltre a Luciano Ralli, il candidato del centrosinistra uscito sconfitto dal ballottaggio, i sei consiglieri del Pd Alessandro Caneschi, Donato Caporali, Donella Mattesini, Giovanni Donati, Andrea Gallorini e Valentina Vaccari. Per la lista Arezzo 2020 è stato eletto Francesco Romizi, Angiolo Agnolucci per la lista Ralli. Due i consiglieri di Scelgo Arezzo: Marco Donati e Valentina Sileno. Un consigliere, Michele Menchetti, per il Movimento 5 stelle.

Un primo consiglio comunale, quello di oggi, che vedrà Alessandro Ghinelli ufficializzare quelle nomine per le quali ha firmato i decreti nei giorni scorsi: quelle degli assessori che formeranno la sua squadra di governo. In tre sono stati riconfermati: Lucia Tanti - che diventa vicesindaco - e che continuerà ad occuparsi di politiche sociali e sanitarie, famiglia e scuola; Alberto Merelli, che ha ricevuto le deleghe a finanze, bilancio, tributi, provveditorato e patrimonio, rapporti con l’università e finanziamenti Ue. La terza riconferma è quella di Marco Sacchetti che continuerà ad occuparsi di ambiente, protezione civile, rifiuti, ciclo delle acque e interventi strategici.

Sei i volti nuovi. Simone Chierici ha ricevuto alcune deleghe che, nella prima giunta Ghinelli, erano state affidate a Marcello Comanducci: attività produttive, comparto orafo, turismo e grandi eventi, società partecipate e Fiera Antiquaria. Alessandro Casi, il più votato nella lista del Carroccio, raccoglierà il testimone lasciato da Gianfrancesco Gamurrini, ovvero quel super assessorato che comprende opere pubbliche, manutenzione, decoro urbano, mobilità e traffico e, novità di questa giunta, la delega alla politica delle frazioni e delle periferie. Monica Manneschi sarà l’assessore all’innovazione tecnologica, semplificazione burocratica e politiche della casa. Giovanna Carlettini si occuperà del personale, immigrazione e politiche di integrazione, pari opportunità, politiche per la tutela e la difesa degli animali e rapporti con il consiglio comunale.

Urbanistica, edilizia, opere di urbanizzazione e politiche per il paesaggio sono gli ambiti assegnati all’assessore Francesca Lucherini mentre Federico Scapecchi si occuperà di sport e politiche giovanili. Di particolare rilievo le deleghe che il sindaco ha deciso di seguire direttamente: cultura, polizia municipale, Giostra del Saracino, affari istituzionali, affari legali, stampa e informazione.

La seduta avrà inizio questa mattina alle 9. Sarà possibile seguire i lavori del consiglio comunale sia attraverso lo streaming sulla pagina facebook del Comune di Arezzo che, per l’occasione, grazie alla diretta televisiva su Teletruria.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.