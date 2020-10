Arezzo, vanno a castagne e si perdono nel bosco di Camaldoli: ritrovati due escursionisti

22 ottobre 2020 a

Odissea nel bosco con lieto fine per due escursionisti. E' successo a Camaldoli, dove un trentenne di Arezzo che era andato a cercare castagne con un'altra persona ha smarrito il sentiero. Provvidenziale l'intervento coordinato dei carabinieri della compagnia di Bibbiena e dei vigili del fuoco.

Erano le 19 di giovedì 22 ottobre, quando un escursionista ha richiesto aiuto, con l'arrivo dell'oscurità, dato che non riusciva a trovare la strada per tornare all'auto. Era partito dai pressi del campeggio sopra al monastero di Camaldoli. Con il cellulare è riuscito ad agganciare il 112 e si è messo in contatto con la centrale operativa dei Carabinieri della compagnia di Bibbiena che ha coordinato i soccorsi.

Nell'area indicata sono stati inviati tre equipaggi in servizio di controllo del territorio, personale dei Carabinieri Forestali del Reparto Biodiversità di Pratovecchio - Nucleo Camaldoli e due squadre dei vigili del fuoco da Arezzo e Bibbiena.la cui professionalità e disponibilità di strumenti si è rivelata determinanti per la localizzazione dei malcapitati. Uno è stato recuperato dai carabinieri e uno dai vigili del fuoco.

