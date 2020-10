Arezzo, carabinieri in quarantena dopo soccorsi ad un automobilista fuori strada risultato positivo

22 ottobre 2020 a

a

a

Carabinieri intervengono per i soccorsi ad un automobilista colto da malore e finiscono in quarantena perché l’uomo recuperato nel fossato viene trovato positivo al Coronavirus. E’ successo mercoledì in seguito ad un fuori strada lungo la regionale 71 in zona Q8 a Castiglion Fiorentino. Per accertare l’accaduto, soccorrere l'anziano e per regolare il traffico, hanno operato il comandante della stazione e un altro militare. Condotto al San Donato dal 118, l’automobilista ha fatto registrare tampone positivo al Covid. E’ così scattata la misura dell’isolamento, con relativi accertamenti, per i due carabinieri. La pattuglia era munita di mascherine e guanti, l’automobilista con il quale c’è stato il contatto non aveva la mascherina.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.