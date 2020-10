Arezzo, mentre raccolgono le olive ladro ruba nelle loro auto parcheggiate

23 ottobre 2020 a

a

a

Mentre raccolgono olive vengono derubati. E’ successo a Montecchio Vesponi, nel comune di Castiglion Fiorentino, ieri mattina giovedì 22 ottobre. Tre le auto in sosta prese di mira dal ladro che ha sfruttato la favorevole occasione. I veicoli erano in sosta nel parcheggio a breve distanza dal castello di Montecchio, zona Belvedere, e sono stati aperti furtivamente con successiva asportazione di oggetti contenuti negli abitacoli. Amara sorpresa per i proprietari. Il fatto, inizialmente circolato sui social come avviso a prestare attenzione, è confermato dai carabinieri che si stanno occupando dell’accaduto per risalire all'autore (o autori) del furto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.