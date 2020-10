Calcio, l'Arezzo verso Matelica con l'imperativo di invertire la rotta. Rabbia sui social e striscioni dei tifosi

Federica Guerri 23 ottobre 2020 a

Poche chiacchiere, testa bassa e lavorare. Deve essere questo l’imperativo in casa amaranto dopo la sconfitta pesantissima contro il Padova nel turno infrasettimanale, così pesante che dopo il match non si è presentato nessuno in sala stampa, salvo il direttore generale Fabbro che ha ribadito che il campionato è lunghissimo e che c’è tutto il tempo per recuperare.

“Diamo il tempo ai ragazzi e al mister che non ha ancora avuto modo di mettere la sua mano sulla squadra – ha detto il diggì dopo il 5 a 0 – giocatori come Luciani, Belloni, Cerci fanno la differenza e noi siamo ancora molto fiduciosi e convinti di non essere una squadra da un punto”. Intanto però i tifosi sono sul piede di guerra. Tra i fischi dei presenti sugli spalti, i commenti sui social che si sono sprecati e la rabbia espressa dai gruppi organizzati della Curva Sud a suon di striscioni (dopo la partita è stato affisso uno striscione con su scritto: “Ci siamo rotti… di vedere queste figure... Chi non è all’altezza fuori dalle … “), la crisi è evidente, così come lo è la necessità di puntellare la rosa: “Vediamo il mister di cosa ha bisogno, nel caso la società è pronta a dargli l’aiuto necessario”, ha detto Fabbro. Ma per il momento non ci sono novità all’orizzonte e la squadra si appresta ad una nuova sfida impegnativa in casa del Matelica, neopromossa e rivelazione del campionato. La squadra di mister Colavitto ha conquistato in estate la prima promozione della sua storia tra i professionistici e dopo sei giornate di campionato occupa la sesta posizione (insieme a Modena, Carpi, Cesena e Feralpisalò) di classifica con dieci punti frutto di tre vittorie e un pareggio. Mercoledì nel turno infrasettimanale una sconfitta pesante anche per loro (5-3 contro il Mantova) che ha acceso la voglia di pronto riscatto. I marchigiani sono già nella top five dei migliori attacchi, un dato poco incoraggiante viste le lacune difensive dal Cavallino, ma mister Camplone, se non ne ha avuto il tempo prima della partita col Padova, adesso ha qualche giorno in più a disposizione per cominciare a plasmare i suoi. La squadra è tornata subito al lavoro in vista della prossima sfida, stamani nuovo allenamento al centro sportivo di Indicatore e domani mattina, prima della partenza per Macerata, rifinitura a porte chiuse allo stadio. Domenica 25 ottobre l’appuntamento con il campo è alle 17.30 e se è vero ciò che ha detto il direttore generale, che questo Arezzo non è squadra da un punto, c’è un solo risultato che può dimostrarlo.



