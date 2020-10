Arezzo, città sott'acqua al risveglio dopo la pioggia: allagamenti, strade e sottopassi impraticabili

24 ottobre 2020 a

a

a

Non cambia nulla ad Arezzo sotto il profilo della vulnerabilità in caso di pioggia appena un po' consistente. Questa mattina, sabato 24 ottobre, città allagata al risveglio. Zone intere sommerse, garage inondati, sottopassi bloccati. Scene che si ripetono con disarmante puntualità senza che da parte delle amministrazioni competenti vengano portati rimedi efficaci. Situazioni difficili un po' ovunque, da via Romana a via Trasimeno, da via Anconetana alla stessa zona Giotto che il sabato ospita il mercato settimanale. Ma situazione generalizzata. Numerose lamentele sui social. Al lavoro vigili del fuoco e addetti alla manutenzione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.