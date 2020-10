Arezzo, allagamenti: due persone recuperate dai vigili del fuoco nei sottopassi. Donati: "Assessorato a rischio idrogeologico"

24 ottobre 2020 a

a

a

Cittò sott'acqua, due persone sono state recuperare dai carabinieri nei sottopassi di Arezzo allagati dopo la forte pioggia del primo mattino. E' successo oggi, sabato 24 ottobre. Gli episodi si sono verificati in via Amendola e in via Arno senza conseguenze, per fortuna, per le persone. La foto si riferisce all'intervento in via Amendola dove una donna è stata aiutata dai pompieri: era rimasta bloccata nel tunnel zona Obi e centro commerciale Setteonti. Gli interventi di prosciugamento dei vigili sono andati avanti per tutta la mattinata. Oltre una ventina di situazioni di disagio per i cittadini distribuite un po' in tutta la città. Come se i problemi del passato non avessero portato a correggere situazioni di difficoltoso smaltimento delle acque. A questo proposito si registra, sul versante amministrativo, una presa di posizione di Marco Donati (Scelgo Arezzo) che sollecita il sindaco Alessandro Ghinelli a nominare un assessore che si occupi in modo specifico del rischio idrogeologico: “Servono monitoraggio costante e interventi mirati per impedire nuovi allagamenti. Arezzo sta pagando un prezzo altissimo. Passata l’emergenza Covid, Consiglio comunale aperto al CAS di San Marco per presentare le soluzioni necessarie”, propongono i consiglieri comunali Donati e Valentina Sileno.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.