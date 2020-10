Arezzo, due suore investite da un'auto all'eremo di Camaldoli: trasportate in ospedale

25 ottobre 2020 a

Due suore investite da un'auto a Camaldoli. E' successo questa mattina, domenica 25 ottobre, alle 9 circa. L'incidente soi è verificato al bivio nei pressi dell'eremo (vicino al Museo ornitologico e alle Poste): le due religiose salesiane sono state urtate da una donna alla guida di una Fiat Punto. Non avrebbero riportato per fortuna gravi conseguenze. Le suore sono state soccorse nell'immediatezza dalla conducente e dai passanti poi il 118 le ha trasportate all'ospedale di Bibbiena per gli accertamenti. Avrebbero riportato lesioni agli arti inferiori. Le cause dell'investimento sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Badia Prataglia.

