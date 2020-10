L'Arezzo, sotto di due gol, riagguanta il Matelica: finisce 2-2

25 ottobre 2020 a

Sotto di due gol, l'Arezzo pareggia a Macerata contro il Matelica e strappa un punto, il secondo della stagione. Si era messa di nuovo in salita per gli amaranto quando al quarto d'ora del primo tempo, Volpicelli porta in vantaggio il Matelica che trova il raddoppio dieci minuti dopo con Cason. Dopo due minuti della ripresa Bortoletti accorcia le distanze e poi il rigore di Cutolo premia l'Arezzo che strappa il pari. Prossimo turno sabato 31 ottobre alle 15 in casa contro la Triestina.

