Coronavirus, il professor Caremani: "Aretini, uscite solo per andare a lavorare, la situazione è seria"

Antonella Lunetti 25 ottobre 2020 a

a

a

Salute e lavoro devono andare di pari passo: favorire una a sfavore dell’altra sarebbe un errore madornale. Lockdown: a primavera una condizione necessaria, ora sarebbe pericoloso. La città di Arezzo deve invece essere aiutata. E sì a “lockdown” autogestiti, stando chiusi in casa e uscendo solo per i bisogni essenziali. Questi “must” sono la sintesi del punto fatto con il professor Marcello Caremani sulla seconda ondata della pandemia da Coronavirus.

Professor Caremani, ci eravamo sentiti in agosto con l’iniziale incremento dei casi. Ora ci siamo...

Seconda ondata che è stata sottovalutata - comincia il medico aretino, ex primario del reparto di Malattie Infettive dell’ospedale San Donato di Arezzo e stimatissimo professionista -. Sbagliava chi pensava in estate che il virus non fosse più quello di prima, che non avrebbe dato nessun problema, quando il sottoscritto ricordava che le ondate delle epidemie sono la normalità, e la seconda ondata ci sarebbe stata sicuramente. Ma è inutile adesso questa ricerca della colpa. Nel bellissimo dramma di Giulietta e Romeo - cita Caremani -, il signore di Verona, rivolgendosi ai Capuleti e Montecchi, disse: ‘siamo tutti colpevoli’. Ecco, inutile cercare la colpa.

Già, la situazione è ormai critica. Che margini ci sono?

La cosa importante adesso è capire quello che si può fare. La condizione non è solo italiana ma mondiale ed europea, e noi forse ancora siamo fanalino di coda. Ma il problema è il tracciamento, non è fare lockdown si o lockdown no. Il lockdown è stata una condizione necessaria a primavera, ora sarebbe pericolosa. Una famiglia che si ammala si impoverisce perché non può lavorare, mentre una famiglia povera si ammala più facilmente di un’altra. Quindi le due condizioni, salute e lavoro, devono andare di pari passo, valorizzare una a sfavore dell’altra sarebbe un errore in questo momento madornale.

Dobbiamo tornare ad adottare misure drastiche?

Io non sono favorevole a De Luca in Campania, che dice chiudiamo l’Italia. Non ci scopriamo oggi regionalisti, ogni Regione però si deve prendere le giuste responsabilità, devono valutare i rischi che hanno, i numeri di tamponi che fanno in modo di dare le migliori risposte possibili alla cittadinanza. Le Malattie infettive si stanno riempendo rapidamente, l’ospedale di Arezzo sta diventando sempre più Covid (Arezzo è città che al momento ha una incidenza molto alta). Cari sindaci neo eletti, cari governatori neo eletti, ma vogliamo dare un’occhiata a questa città che deve essere aiutata e supportata da tutti i punti di vista?

Serve quindi uno scatto di reni per affrontare questo scenario aretino?

La gente è preoccupata e disillusa, perché i tamponi necessitano di giorni per avere le risposte. C’è un numero di tamponi in crescita esponenziale, è vero, ma molti operatori sanitari si stanno ammalando e quindi le risposte diventano essere più lente. Ecco perché Arezzo deve ottenere dalle istituzioni un impegno maggiore nel dare risposte alla gente, anche più di Siena e di Grosseto che in questo momento hanno una incidenza di casi minore.

Di cosa c’è bisogno in questo momento?

Oggi non sono né uomo di destra né di sinistra ma un aretino che ascolta gli aretini e che cerca di capire in questo momento quali sono le strade da percorrere. Il tracciamento serve, ma quando si supera 1,5 di Rt praticamente non serve più. Anche se bisogna comunque continuare a farlo. La Regione può fare lockdown, ma limitati a qualche provincia o comune. L’Indice di contagiosità ora fa paura ma bisogna tenere la barra diritta. Bisogna far sì che il territorio dia maggiori risposte dal punto di vista sanitario, con persone a cui dare assistenza e poterle curare a casa, e valutare i bisogni dell’ospedale.

C’è chi colpevolizza la scuola, lo sport e i mezzi di trasporto pubblico...

La colpa è di tutti, pensiamo a quanti familiari sono entrati in Rsa per andare a trovare parenti e hanno portato il virus dentro. O a chi è tornato da Corfù e ha attaccato il Covid a decine di familiari. La scuola ha determinato una amplificazione dei casi. Leggo di chiuderla: la scuola deve restare aperta, mettendo in didattica a distanza le classi dove ci sono bambini e insegnanti positivi.[/TESTO] Lo sport di gruppo ha dimostrato un aumento progressivo dei positivi. I calciatori si abbracciano uno con l’altro, se non capiscono che possono esultare senza abbracciarci, beh dove si rischia contagio attivo è giusto pensare di fermarlo, ma dove non c’è contatto bisogna valutare volta per volta i rischi che si corrono e non fermarli.

E poi il nodo movida...

Ritengo che sia giusta la chiusura a una certa ora ma diamo un orario preciso per tutti, in tutta Italia. La gente si deve rendere conto che tutti i politici regionali sono concordi nel dare misure.

Ha fatto preoccupare molti l’allarme di 100 scienziati che hanno scritto al Presidente della Repubblica.

E’ stata male interpretata, attenzione: nella lettera gli scienziati hanno chiesto maggiore impegno a Mattarella e a Conte ma non un lockdown, qualsiasi persona si può rendere conto di quanto potrebbe essere disastroso un secondo lockdown totale. Pensate ad esempio a chi mesi fa ci contestava numeri e scelte sbagliate, oggi sono quei Paesi che stanno pagando di più il prezzo della pandemia.

Quindi in fin dei conti l’Italia ha agito bene. Ma ora cosa bisogna fare?

Siamo ancora in una fase gestibile, ma è un campanello di allarme estremamente importante. La situazione è seria, e l’unica cosa da fare è uscire poco di casa. Chi è che ora deve uscire di casa? Chi va a lavorare, chi va a scuola, attività necessarie per l’Italia. Si può fare un lockdown non solo imposto dallo Stato, ma un lockdown come ha fatto la Svezia, dando regole precise da seguire. Mascherina sempre, uscire di casa per bisogni essenziali, spesa, farmacia, per avere beni di prima necessità senza rischiare i contatti con altre persone. E sempre distanziamento.

Concludiamo con un consiglio ai suoi concittadini.

Cari aretini quando portate la mascherina sotto il naso è come non portarla. Il virus entra per via respiratoria. Questo purtroppo non è un gioco, ed è dimostrato dal numero di persone in rianimazione e dei decessi. I numeri devono farci riflettere. Ma numeri che possiamo ancora contenere. Sentiamoci una comunità, tutti insieme agiamo per un obiettivo, bloccare il virus, obiettivo è collaborare non accusarci, ridurre il più possibile i rischi in attesa dell’arrivo del vaccino e di terapie di cura. Gli anticorpi monoclonali (che stanno studiando anche a Siena, ndr) sono una cura sicuramente importante ma già a fine prima ondata si curava con il plasma iperimmune. Ora negli Usa una ragazzina di 15 anni ha trovato un nuovo farmaco che inibisce l’attacco del virus alle cellule umane. Questa sarebbe la vera, grande soluzione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.