Arezzo, tutti contagiati dal Covid gli ospiti della Rsa di Pieve al Toppo. Tamponi d'urgenza alla Pia Casa

Nella Rsa Becattini di Pieve al Toppo i quindici ospiti sono tutti positivi al Coronavirus. I risultati dei tamponi sono arrivati ieri: dieci prima delle 14 (ora in cui l’Asl stila il bollettino) e cinque dopo. La casa di riposo aveva già fatto registrare nei giorni scorsi cinque casi di anziani colpiti dal Covid, trasferiti e posti in isolamento. Infettati anche degli operatori. Ora che la totalità dei residenti nella struttura ubicata vicino all’ex Tartana è risultata contagiata è l’azienda sanitaria che si occupa direttamente della situazione. Come era avvenuto a primavera nelle Rsa del Valdarno attaccate dal virus. Alla “Becattini” ci uomini e donne, tra i 75 e i 95 anni, e il sindaco di Civitella in Val di Chiana, Ginetta Menchetti, che sta seguendo ora per ora la situazione, formula agli ospiti della casa di riposo i migliori auguri per una veloce “negativizzazione”. L’attenzione del sindaco è volta affinché in questa particolare condizione, agli anziani della Rsa vengano garantite tutte le attenzioni necessarie. Intanto, ad Arezzo nella Rsa Vittorio Fossombroni, la Pia Casa, l’Asl ha sottoposto a tampone i 76 ospiti. L'azienda li esegue mensilmente, come procedura standard in tutte le Rsa, e per la Pia Casa erano previsti il 5 novembre, ma in considerazione dei casi di addette alla lavanderia trovate positive, la data è stata anticipata. Una scelta, dice l’Asl, “nel segno della massima prudenza perché i due addetti non hanno contatti con gli ospiti, essendo addetti ai servizi di lavanderia - guardaroba e quindi non rappresentano una fonte di esposizione per gli ospiti della Rsa”.



