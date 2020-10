Arezzo, grido dalle case popolari: "Acqua e muffa, ci hanno dimenticati"

Francesca Muzzi 26 ottobre 2020 a

a

a

In via Tortaia al numero 140, il palazzo che non ha portoni lo chiamano il Bronx. Sabato quando è piovuto, la gente ha cominciato a mettere i catini per terra per raccogliere l’acqua che entrava dal soffitto. Stesso discorso sempre in zona Tortaia, davanti al supermercato Pam e anche in via degli Accolti. Le case popolari ad Arezzo fanno acqua e muffa e i residenti sono arrabbiati, ma anche impauriti. Fabiana abita nelle popolari in via degli Accolti e dice: “Arezzo Casa non fa nessuna manutenzione. Non risponde nemmeno al telefono. Abbiamo la muffa in casa e ho paura ad andare in terrazza, perché non è più sicura. Ho paura che venga giù. A febbraio scorso è andato a fuoco un garage, durante il lockdown i vigili del fuoco li abbiamo chiamati due volte, perché cadevano i calcinacci. E’ una situazione drammatica e il peggio è che nessuno ci ascolta”. Da via degli Accolti a via Tortaia 140. “Sabato scorso mi ha portato da mangiare una mia vicina - racconta Sonia - la mia cucina era completamente allagata. Dormiamo in camere piene di muffa. C’è una signora che ha un figlio disabile e una casa in condizioni disumane. Anche se viviamo nelle case popolari non ci devono trattare così. Chiamiamo i responsabili di Arezzo Casa, ma nessuno risponde. A volte vengono a vedere che cosa è successo, come durante il periodo del lockdown quando li abbiamo chiamati, ma poi sembra che facciano chissà cosa e alla fine non fanno mai niente. E noi siamo stanchi di vivere in queste condizioni”. “Purtroppo è un problema generalizzato che non colpisce solo le case di via Tortaia, ma tutte le case popolari di Arezzo - dice ancora Sonia - Quando piove è diventata un’abitudine togliere l’acqua dal pavimento o mettere secchi. La muffa ci sta mangiando le pareti, per non parlare delle facciate e dei calcinacci. Ma per forza ci deve scappare la disgrazia, perché le nostre paure siano ascoltate? Fate qualcosa prima che sia troppo tardi”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.