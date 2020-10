Arezzo, cinque ladri entrano nella ditta orafa ma il colpo grosso sfuma

26 ottobre 2020 a

Sventato furto alla FCM di Castiglion Fibocchi, azienda orafa del gruppo Silo, realtà tra le più strutturate del distretto orafo di Arezzo. L'assalto dei ladri è andato in scena sabato. Nel mirino la ditta specializzata nella produzione di orecchini in oro. Erano le 22 quando cinque malviventi si sono introdotti tagliando le sbarre di una finestra alta, camminando sopra i tubi del gas e hanno cercato di manomettere gli apparati di trasmissione, ma il sistema di allarme della PM Allarmi li ha intercettati e, nonostante le sofisticate manomissioni messe in atto, è riuscito a lanciare i messaggi di intrusione.

Una pattuglia del Corpo Vigili Giurati Spa che si trovava in zona si è precipitata in pochi minuti nel luogo. Ai ladri erano rimasti solo pochi minuti e hanno dovuto darsi alla fuga. Al vaglio degli inquirenti le immagini del sistema di videosorveglianza, in attesa di verificare se durante la precipitosa fuga, sono riusciti ad afferrare alcuni monili presenti nei macchinari in lavorazione.

