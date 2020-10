Arezzo, in coma etilico a 16 anni. Tornava da una festa privata

26 ottobre 2020 a

Stava per cadere dal motorino dell’amico che era andato a prenderla ad una festa a casa di amici, quando due automobilisti che erano dietro sono riusciti a dare l’allarme, a fare fermare il giovane e a soccorrere la ragazza. E’ successo nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre lungo via San Gallo, zona cimitero. La ragazza è stata adagiata su una panchina di quelle che si trovano sotto le pensiline degli autobus. Nel frattempo è arrivata anche una pattuglia della Municipale ed è stato chiamato il 118. I vigili raccontano che la ragazza era come svenuta e non dava segni di vita. All’arrivo dell’ambulanza si è ridestata ma stava male. Dalle condizioni è apparso probabile che avesse ingerito una grossa quantità di alcol. E’ stata portata in ospedale.

