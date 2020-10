Arezzo: coronavirus, due persone non rispettano la quarantena e vengono denunciate. Uno ha 85 anni

28 ottobre 2020 a

Un nigeriano di 37 anni e un italiano di 85 sono gli ultimi due casi rilevati dagli agenti della polizia municipale di persone che non hanno osservato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora in quanto positive al virus Covid-19 e con obbligo, dunque, di quarantena. Entrambe sono state denunciate all’autorità giudiziaria. In merito al primo caso, quello del nigeriano, uno degli agenti di polizia municipale addetto al controllo delle quarantene ha provato ripetutamente a contattare telefonicamente il soggetto interessato senza ricevere risposta. L’agente si è così recato presso il domicilio suonando più volte il campanello ma anche in questo caso l’uomo non ha dato segni di presenza. Dopo nuovi e reiterati tentativi al cellulare il nigeriano ha risposto confermando di essersi allontanato. L’agente, dopo avergli ordinato di rientrare immediatamente, lo ha visto rincasare dopo una quindicina di minuti in sella alla sua bicicletta e ne ha accertato l’identità. In merito al secondo caso, tutto è partito da una segnalazione alla centrale operativa della polizia municipale in cui veniva detto che un soggetto sottoposto a provvedimento di isolamento domiciliare e caso confermato di Covid-19 si era allontanato dall’abitazione. Dopo aver verificato e accertato l’effettiva positività dell’uomo, una pattuglia composta da un ufficiale e un agente si è recata all’indirizzo dove l’anziano doveva trovarsi e la coniuge ha confermato che il marito non era presente.

