Arezzo, la sezione arbitri festeggia un altro esordio in serie A

L’ultima soddisfazione in ordine di tempo è recente. Proprio domenica 25 ottobre, la sezione Aia di Arezzo ha festeggiato l’esordio in serie A di un suo associato: l’osservatore Lorenzo De Robertis, infatti, è stato designato per giudicare l’operato dell’arbitro Doveri di Roma nel derby campano Benevento-Napoli. Si tratta dell’ennesimo riconoscimento alla scuola arbitrale aretina che, in questa stagione, vanta ben quattro rappresentanti tra A e B, con l’arbitro Manuel Volpi che ha vissuto il suo debutto stagionale in Verona-Udinese, con l’assistente Marco Scatragli che è già stato impegnato in Udinese-Roma, con l’altro assistente Niccolò Pagliardini e con lo stesso De Robertis. “Fino alla scorsa stagione erano previsti due organici: quello di A e quello di B”, spiega Sauro Cerofolini, presidente della sezione Aia di Arezzo, “Le due categorie sono state ora riunite nella CAN, e questo significa che ogni arbitro, assistente e osservatore potrà essere utilizzato sia in A che in B a seconda delle proprie prestazioni. Una nota di merito va all’assistente Pagliardini che ha guadagnato la serie A sul campo risultando tra i migliori dell’ultimo torneo di B, mentre De Robertis, Scatragli e Volpi erano nell’organico della serie cadetta ma con questa riunificazione potranno ora essere utilizzati anche nel massimo campionato andando a configurare una squadra aretina particolarmente ricca e rappresentata tra i vari ruoli. A dimostrarlo è proprio l’esordio del nostro osservatore di punta De Robertis che ha avuto la responsabilità di valutare l’operato di un big della classe arbitrale italiana quale Doveri”. Oltre ai quattro della Can, la sezione è presente anche in tutte le altre categorie nazionali. Nell’organico di serie C c’è l’osservatore Ciro Camerota, mentre una nutrita squadra si trova impegnata in serie D con gli arbitri Raimondo Borriello, Erminio Cerbasi e Lorenzo Maccarini, con gli assistenti Andrea Pacifici e Massimo Vagheggi, con l’osservatore Saverio Romano e con il vice commissario dell’organo tecnico Andrea Guiducci. Nella CAI, la categoria arbitrale collocata tra le gare regionali dell’Eccellenza e le gare nazionali della D, fischiano infine Juri Gallorini e il neopromosso Matteo Mangani. Ma non finisce qui: la sezione Aia di Arezzo è presente a livello dirigenziale in molti altri ruoli nazionali, a partire dal presidente Marcello Nicchi. Tra questi incarichi rientra la vicepresidenza della Commissione Disciplina Nazionale di Andrea Sandroni, mentre Sandro Sarri resterà componente del Servizio Ispettivo Nazionale e Camerota del Settore Tecnico che si occupa dell’insegnamento e dell’aggiornamento del regolamento in relazione alla continua evoluzione del calcio.

La forza arbitrale aretina fa poi affidamento su un totale di 51 arbitri, assistenti e osservatori impegnati nelle categorie regionali dalla Seconda all’Eccellenza, e di 105 arbitri e osservatori nelle categorie provinciali dagli Esordienti alla Terza, che sono al momento tutti fermi in attesa della ripresa dei campionati. In totale, la sezione Aia di Arezzo conta per la stagione 2020-2021 su 191 associati (di cui 11 donne), un numero destinato a crescere con l’ormai prossima organizzazione di un nuovo corso per arbitri che permetterà a tanti ragazzi a partire da 15 anni di iniziare un percorso sportivo che potrebbe portarli a sognare la serie A.

