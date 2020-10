Arezzo, "club" della marijuana nel garage: nei guai un quindicenne a San Giovanni Valdarno

29 ottobre 2020 a

Club della marijuana scoperto a San Giovanni Valdarno. I carabinieri della locale stazione durante un ordinario servizio istituzionale hanno notato la presenza di alcuni giovani, all’interno di garage, adattato a luogo di abituale ritrovo, arredato con suppellettili, e apparecchi ludici e ricreativi.

Durante le fasi del controllo, i militari dell'Arma hanno percepito l’acre odore tipico della marijuana che ha permesso di estendere un’accurata perquisizione agli ambienti. Al termine è stato operato il sequestro di dieci grammi di infiorescenze di marijuana, una modica quantità di hashish, un bilancino di precisione, materiale di confezionamento e la somma di circa mille euro in banconote di piccolo taglio ed anche in moneta spicciola.

Identificato l’autore, uno studente quindicenne, che è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze. Le attività di ricerca hanno permesso di rinvenire anche una pianta di Cannabis indica, piantata in un vaso collocato sul balcone dell’appartamento e spacciata per pianta ornamentale.



