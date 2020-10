Arezzo, Coronavirus: morto l'imprenditore valdarnese del settore auto Benito Di Mella

29 ottobre 2020 a

L'imprenditore del Valdarno Benito Di Mella è morto nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Donato di Arezzo. Positivo al Coronavirus, le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso. Dall'inizio della pandemia sono 64 le persone della provincia di Arezzo morte dopo aver contratto il Covid. Di Mella era un personaggio di Montevarchi molto noto in tutto l'Aretino e oltre, per la sua attività nel settore auto, con la concessionaria Ford , ed è stato dirigente dell’Aquila Calcio. Il figlio Alessio ha giocato nel Montevarchi e nella Sangiovannese. Nel 2015 l'allora sindaco di Montevarchi Francesco Maria Grasso premiò Benito Di Mella per i 50 anni di attività imprenditoriale. Una storia di coraggio e dedizione al lavoro iniziata nel Valdarno nel 1960 quando il giovanissimo Benito non ancora diciottenne era arrivato da Benevento. Grande commozione in tutto il Valdarno. In un post su facebook la società di calcio del Montevarchi, alla quale Di Mella ha dato molto, esprime le condoglianze.

