Anghiari, don Marco Salvi positivo al Covid. La parrocchia: "Sta bene. Non ha sintomi"

Don Marco Salvi, Vescovo ausiliare di Perugia, è positivo al Covid. L'annuncio lo ha dato la parrocchia di Anghiari sulla sua pagina Facebook: "Dopo la notizia di positività al Covid19 del Cardinale Gualtiero Bassetti, è arrivata stasera anche quella del suo ausiliare, il nostro don Marco.Lo abbiamo sentito telefonicamente, e ci ha confermato che sta bene ed è senza nessun sintomo. Ci ha inoltre detto che il Cardinale Bassetti sta abbastanza bene e in ragione dell'età è costantemente monitorato, ma non è ricoverato. Facciamo a don Marco i nostri migliori auguri di pronta guarigione, sostenendolo con incoraggiamento e preghiera". Numerosi i messaggi che sono seguiti da parte dei suoi parrocchiani di Anghiari che mai lo hanno dimenticato per i suoi anni trascorsi nel borgo tiberino.

