Arezzo, torna l'allarme povertà. La Caritas: "Accessi aumentati del 20% in 15 giorni"

Francesca Muzzi 30 ottobre 2020

E’ di nuovo emergenza alla sede della Caritas. Dopo un periodo relativamente tranquillo durante i mesi estivi, gli aretini sono tornati a bussare alle porte dell’istituto in via Fonte Veneziana. I dati ricominciano ad essere allarmanti. Negli ultimi quindici giorni la percentuale di gente che si è rivolta alla Caritas è stata del 20 per cento in più rispetto alle settimane precedenti. Don Alessandro Nelli, co-direttore della Caritas e Alessandro Buti responsabile area formazione, volontariato e pastorale parlano di “paura di un nuovo lockdown totale che spinge le persone, anche solo a chiedere di essere ascoltati”. Ma non è solo questo. “Siamo tornati quasi come a marzo e aprile quando la gente veniva a chiedere i pacchi alimentari - dicono i due rappresentanti Caritas che disegnano uno specchio di ciò che è stato e che è ad oggi - A marzo, aprile e maggio durante i mesi della prima ondata Covid, abbiamo dato da mangiare a tantissimi che venivano alla mensa in piazza Giotto e lo stesso tanti erano i pacchi alimentari che abbiamo consegnato. Poi nei mesi estivi giugno, luglio e agosto, gli accessi alla Caritas si sono stabilizzati e diminuiti. Sembrava che finalmente fosse tornata un po’ di normalità, ma non appena i contagi sono risaliti, ecco che di nuovo tanti aretini sono tornati da noi”. In totale la gente che si è rivolta alla Caritas dal periodo del lockdown fino ad oggi è stata il 45 per cento in più rispetto agli altri anni. Ma che cosa chiede? “Di tutto. Non solo cose materiali, ma anche parlare - dice don Alessandro - Purtroppo con il ritorno del Covid è tornata anche la paura del domani. L’incertezza nel lavoro, il timore di ammalarsi, di non riuscire a mantenere la famiglia. La gente spesso ha solo bisogno di essere ascoltata e noi siamo qua anche per questo”. Nelle ultime due settimane però, in tanti si sono presentati a chiedere anche beni materiali. “Nel giro di quindici giorni abbiamo avuto un aumento del 15 per cento delle richieste di pacchi alimentari. Sono i primi che vanno via. Adesso stiamo pensando se sarà il caso o meno di riaprire anche la mensa di piazza Giotto per aiutare chi in questo momento ha bisogno”. E’ invece dispiaciuto don Alessandro Nelli che non sa se potrà riaprire i servizi all’interno della struttura Caritas nonostante “non abbiamo avuto nessun contagio. Ma le regole sono per tutti. Vediamo se ci possiamo organizzare”. Intanto lancia un appello anche alle Caritas nelle parrocchie affinché si attivino “per cominciare la raccolta di cibo. Sappiamo già che in alcuni posti c’è bisogno di pacchi alimentari e alcune delle parrocchie sono già al lavoro per reperire il cibo attraverso collette tra la gente. Ce n’è bisogno e ce ne sarà bisogno nelle settimane che verranno e che si prospettano già alquanto dure e faticose. Il Covid è tornato e l’emergenza povertà lo stesso”.

