Arezzo, positiva al Coronavirus l'assessore Francesca Lucherini. Nessuna ripercussione su attività della giunta

L'assessore all'urbanistica del comune di Arezzo, Francesca Lucherini, è positiva al Coronavirus. Lo ha comunicato al sindaco e alla giunta dopo aver ricevuto l'esito del tampone, eseguito in quanto contatto di caso. E lo conferma al Corriere di Arezzo. L'assessore ha accusato solo leggeri disturbi, mal di testa e dolori. Dal giorno dell'insediamento del consiglio comunale e della giunta, il 22 ottobre al Centro Affari, con distanziamento e tutte le cautele, non ha avuto più incontri in presenza con il sindaco Alessandro Ghinelli e gli altri assessori: nessuna ripercussione per l'amministrazione comunale. Le successive riunioni di giunta si sono svolte da remoto, con la stessa Lucherini e gli altri assessori che hanno partecipato da casa. Fin da lunedì era in isolamento volontario. Poi ha ricevuto la visita del personale sanitario Usca che ha eseguito il tampone a casa, quindi il risultato. "Nonostante questo problema sono operativa e in contatto con gli uffici comunali", dice l'assessore all'urbanistica, che invita i cittadini a rispettare tutte le misure di prevenzione in questo difficile momento che vede la città di Arezzo particolarmente colpita dall'epidemia. Figlia dell'ex sindaco Luigi Lucherini, Francesca Lucherini è stata eletta per Fratelli d'Italia alle ultime elezioni e per le sue competenze chiamata dal sindaco a far parte della nuova giunta comunale. Il sindaco (l'unico, come il vice sindaco Lucia Tanti a frequentare fisicamente palazzo comunale in questi giorni) si tiene costantemente in contatto con l'assessore. E oggi, 31 ottobre, per Francesca Lucherini è anche un giorno particolare, il compleanno. Sta ricevendo messaggi di auguri e di vicinanza.

