Arezzo, i cento anni di Irma la super nonna di Castiglion Fiorentino: dal post Spagnola ai tempi del Covid

Dai tempi della Spagnola a quelli del Covid, i cento anni della signora Irma Agnelli. A Castiglion Fiorentino si festeggia oggi, 31 ottobre 2020, un super compleanno. “Anche se la pandemia ci ha fatto cambiare i programmi dei festeggiamenti, è prevista la torta con le candeline” dice il figlio Marcello Frappi. Irma è nata il 31 ottobre del 1920 a Manciano. “Era appena finita la Spagnola’ la pandemia dell’epoca” racconta il figlio, e nonostante abbia dovuto affrontare le difficoltà della guerra e la perdita del marito da giovanissima nonna Irma, in realtà è già tris-nonna, non ha mai perso il sorriso e la voglia di vivere. “Ci ha fatto da mamma e da babbo” continua Marcello che aggiunge “proprio l’altro giorno mi ha detto…ma quando li compio questi benedetti 100 anni?!” Irma ha 3 figli, Carla, Renato, sacerdote marista, e Marcello, appunto, e tantissimi nipoti. “Era in programma un pranzo con tutti i parenti che abbiamo dovuto rinviare. Il figlio Renato celebra una santa messa presso la Chiesa del Rivaio in segno di ringraziamento per il dono della vita.

Tanti auguri da parte del sindaco Mario Agnelli e di tutta l’amministrazione comunale.

