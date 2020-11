Covid, lo screening a tappeto voluto da Ghinelli sarà su base volontaria: probabile punto test a Indicatore

01 novembre 2020 a

a

a

Molto probabilmente sarà l’interporto di Indicatore ad ospitare i test rapidi che il sindaco Alessandro Ghinelli, in collaborazione con l’ordine dei medici, ha intenzione di chiedere alla popolazione aretina. “99 su 100 li andremo a fare a Indicatore - sottolinea il primo cittadino - perché è dotato di uno spazio molto grande”. Si tratta di test sierologici che il Comune di Arezzo si incaricherà di acquistare e invitare la popolazione a sottoporsi allo screening di massa per rallentare la corsa del virus.

Ma gli aretini saranno obbligati, oppure tutto sarà su base volontaria?

“Il tutto avverrà su base volontaria - risponde Ghinelli - ma mi affido al senso di responsabilità di ciascun cittadino e quindi mi aspetto una grande adesione a questo progetto che servirà per rallentare la corsa del virus nella nostra città”.

Ma cosa succederà in caso di risposta positiva del sierologico? Seguirà la verifica con tampone molecolare. A risposta positiva anche di quest’ultimo, il soggetto verrà preso in carico dal personale dell’Usca ed entrerà nel protocollo Covid. Tutto questo in collaborazione con i medici di base. Il sindaco Ghinelli cercherà di mettere a punto tutte le componenti già in questa settimana, per cominciare lo screening di massa a stretto giro. E probabilmente, come ha detto il primo cittadino, quartier generale sarà Indicatore dove attualmente è stato trasferito il drive-through e dove sono scoppiate le polemiche perché, spesso, chi deve fare il tampone, non trova l’interporto e quindi scende dall’auto a chiedere indicazioni. Il sindaco Ghinelli ha promesso che metterà indicazioni più precise, anche perché se a Indicatore dovranno andare tutti gli aretini, dovranno essere agevolati dalla segnaletica che ancora manca. Passando all’altro step della task force,

Ghinelli metterà in campo anche personale del Comune a sostegno dell’attività di tracciamento dei contatti e della ricostruzione delle “vie del contagio” effettuata dal nucleo anti-Covid del San Donato. “Dobbiamo fare di tutto, e insieme, per frenare il virus - sottolinea ancora il primo cittadino - e il Comune è pronto a fare la propria parte con responsabilità e con l’impegno necessario. Gli stessi che ancora una volta chiedo a tutti affinché siano rispettate le regole base e i comportamenti corretti”. Ma così non è stato ieri sera quando lo stesso sindaco racconta: “Uscendo dal Comune, ho ‘ripreso’ due ragazzini che erano senza mascherina: la riposta è stata strafottente e arrogante. Sono questi i comportamenti che minano le sicurezze di tutti. Chiedo a tutta la città, e in particolar modo alle famiglie, di diventare protagonisti di una sensibilizzazione civica”.

E sempre ieri, il vice sindaco Lucia Tanti in un post ricorda che ha ricevuto “moltissime segnalazioni di persone che chiedono di ricevere informazioni sui loro tamponi. Purtroppo il Comune non dispone di questi dati, la mia unica possibilità ad ora è inviare le segnalazioni ‘seguendo’ personalmente caso per caso”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.