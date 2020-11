Gigi Proietti e Arezzo, rapporto lungo e intenso. Gli spettacoli, l'amico Fioroni, l'ultima volta intervistato da Scanzi

02 novembre 2020 a

Gigi Proietti e Arezzo, un rapporto antico, intenso, non banale. Sono state tante nel corso degli anni le occasioni in cui il grande attore e regista morto a 80 anni oggi, 2 novembre 2020, è stato in città per i suoi spettacoli, per incontri culturali ed eventi. Nel 2017 l'ultima volta quando partecipò al Passioni Festival, nel giugno 2016 prese parte al memorial per ricordare Valter Fioroni, l'imprenditore aretino che ha lavorato con i grandi del teatro, della musica e dello spettacolo facendone esibire molti ad Arezzo.

Con Fioroni, scomparso nel 2012, Proietti aveva un rapporto speciale e l'anno prima della morte dell'impresario, Gigi Proietti partecipò alla festa del suo ottantesimo compleanno all'Antica Pieve, con Pupo e Johnny Dorelli tra gli altri. Ma nell'album dei ricordi aretini legati a Proietti si ritrovano anche le foto dell'evento al Teatro Pietro Aretino nel 2008 quando il sindaco era Giuseppe Fanfani e Proietti parlò in lungo e in largo di teatro.

Un rapporto con Arezzo che è andato avanti solido e schietto fino ai giorni all'amministrazione del sindaco Alessandro Ghinelli. La notizia della morte dell'attore avvenuta questa mattina per problemi cardiaci, ha suscitato commozione. Era nato esattamente 80 anni fa a Roma. Un grande. Fiction, film, spettacoli teatrali, album musicali, attore e regista, direttore di opere liriche,

Ad Arezzo il suo palcoscenico è stato ora al teatro Petrarca, ora al centro Affari, all'Anfiteatro Romano, all'Arena Eden. L'impresario Valter Fioroni più volte nel corso del tempo lo portò ad Arezzo.. Nel 2016 il figlio Alessandro Fioroni organizzò al Petrarca la commedia "Non c'è due senza te", di cui Proietti era produttore, e sempre nel 2016, chiuse la stagione teatrale: la commedia "Parole, parole, parole" della figlia di Gigi, Carlotta. Quell'anno, in maggio, Proietti fu protagonista della serata per la presentazione del libro "Decamerino": un evento in ricordo di Fioroni.

L'ultima apparizione ad Arezzo nel 2017 come ospite al Passioni Festival all'Eden. Lo intervistò Andrea Scanzi davanti a una grande folla.

