Arezzo, due imprenditori lanciano una raccolta fondi per un ventilatore polmonare

03 novembre 2020 a

Due imprenditori aretini, Matteo Golini e Christian Caldari, hanno cominciato una raccolta fondi per acquistare un ventilatore polmonare per il San Donato. “Tramite la gentilissima Erika Ardimanni che lavora in ospedale - raccontano - abbiamo preso contatto con il responsabile della rianimazione che ci ha detto che la situazione è urgente e farebbe parecchio comodo. Dato l’alto costo del prodotto (euro 42mila) abbiamo pensato alla forza dei social, e ci siamo appoggiati al famoso sito gofundme.com. Se tutti ci aiutiamo l’obiettivo è raggiungibile.

La cosa bellissima è che in caso non lo raggiungessimo i soldi andranno sempre all’ospedale, dove ci hanno detto che hanno bisogno di tantissime altre cose in questo periodo martoriato. Mi appello a a tutti voi. Facciamo vedere chi sono gli aretini”

