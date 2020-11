Arezzo, dopo otto mesi di lockdown Luca Meacci riapre l'attività a New York. "Gli Usa tra Covid, elezioni e voglia di ripartire"

Federica Guerri 03 novembre 2020 a

Fine del lockdown per Luca Meacci, il giovane imprenditore di Arezzo che da anni vive a New York ha potuto riaprire nel fine settimana la sua attività “Casa Toscana” dopo quasi otto mesi di stop imposto dal Coronavirus.

“Finalmente – grida forte da oltre oceano – mi sembra un miracolo! Abbiamo aperto da tre giorni ed i nostri clienti hanno reagito bene. La situazione Covid a New York è buona, dopo un inizio drammatico il periodo è stato affrontato in maniera seria attuando misure di sicurezza forti ed evitando assembramenti di ogni tipo”. Grazie al rispetto delle regole, ma anche a protocolli molto rigidi. “Ancora all'interno dei ristoranti non fanno sedere più del 25 per cento della capienza – fa un esempio - mentre i Broadway Show e teatri resteranno chiusi fino alla prossima primavera. Qui tutti rispettano le regole, indossano la mascherina e non ci sono troppe situazioni in cui la polizia deve intervenire per rompere assembramenti. I controlli comunque sono assidui in tutta la città. Adesso Bryant Park (dove Meacci ha riaperto la sua attività, ndr) essendo al centro di Manhattan è pieno zeppo di polizia”.

E non solo per evitare assembramenti, visto che oggi (4 novembre 2020) è l’election day e la situazione non è tranquillissima. “Chiunque vincerà ci saranno proteste – racconta - e stanno cercando che la situazione non degeneri in una distruzione di negozi di massa tanto che alcuni store si sono già attrezzati barricando le vetrine. Si respira un’aria molto pesante e spero che non sfoci in un caos più grande del previsto”.

Di sicuro sarà un election day differente. “Oggi è festa nazionale per favorire che la gente vada a votare (la sfida tra il presidente uscente Trump e Biden ndr ) – spiega – ma vista la pandemia è stato consentito ai cittadini di votare fin dalla settimana precedente inviando il voto tramite posta per evitare il più possibile assembramenti e 92 milioni di persone hanno già spedito la propria preferenza. Di gran lunga un record”. In attesa di sapere chi sarà il presidente degli Stati Uniti per i prossimi quattro anni, però, Meacci finalmente può tornare a deliziare i clienti con le sue specialità made in Tuscany a Bryant Park, unico punto vendita salvato dalla pandemia. “A Wall Street abbiamo chiuso dato che con lo smart working ci sono pochissime presenze e il turismo inesistente – racconta – i mercatini che faccio durante l'anno in varie parti di Manhattan sono stati tutti cancellati, tranne questo di Bryant Park. Abbiamo perso tutti i mercatini primaverili, estivi e autunnali. Adesso speriamo di poter restare qui a Bryant Park fino a marzo”.

Un bel danno economico, ma nonostante questo Meacci non perde il suo ottimismo. “Gli aiuti ricevuti dallo Stato sono finiti in un tempo molto breve – commenta – ma io sono un ottimista e per me le prospettive sono buone. Sono felicissimo di avere riaperto e secondo me, una volta che tutto si sarà calmato e si potrà ripartire credo che lo faremo alla grande perché New York ha voglia di ritornare alla normalità. Sarà una bella sfida, dura, difficile – conclude - ma è anche stimolante essere a New York, in questo momento, e cercare di resistere a tutto quello che sta accadendo”.



