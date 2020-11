Arezzo, a "I soliti ignoti" di Amadeus ditta valdarnese che produce totem per erogazione gel

04 novembre 2020 a

Da Montevarchi a Rai 1 nella trasmissione I soliti ignoti condotta da Amadeus. Tra i personaggi delle identità misteriose, era presente Laura in rappresentanza di una ditta del Valdarno, la Tripelli & Partner, che produce tra l'altro totem di erogazione gel disinfettante tanto importanti in questo periodo. In particolare il prodotto di chiama I-Genia.

Laura è partner dell'azienda valdarnese che ha un’antica tradizione familiare e da decenni è specializzata nella lavorazione artistica dei metalli ed è arricchita dalla sua vocazione in termini d’innovazione e ricerca, portata da ogni nuova generazione.

L'indizio dato da Laura alla concorrente era "Si svuotano e si riempiono tante volte", con allusione al totem che serve per la igienizzazione delle mani nel periodo di emergenza sanitaria Covid.

La partecipazione della ditta della provincia di Arezzo al popolare programma ha portato fortuna alla concorrente palermitana della trasmissione televisiva, che è riuscita ad accumulare 100.000 euro nel suo monte premi.



