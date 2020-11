La violinista di Arezzo e il figlio nell'inferno dell'attentato di Vienna

Alessandro Bindi 04 novembre 2020 a

a

a

Mamma aretina assieme al giovane figlio nell’inferno di Vienna, tra gli spari, le urla della gente e le sirene dei mezzi della polizia, dei militari e delle ambulanze. E’ Francesca Carlini, la nota violinista che da anni vive con la famiglia nella capitale austriaca ad aver vissuto l’incubo dell'attentato terroristico. E’ un racconto choc quello della musicista di Arezzo, 45 anni, che lunedì sera stava passeggiando in strada a Vienna, diretta a prendere il figlio dodicenne, al Teatro dell’Opera, senza immaginare minimamente di potersi ritrovare, da un momento all’altro, sotto gli occhi, le scene della follia umana. “Siamo ancora sotto choc” racconta Francesca ripercorrendo le sequenze di una serata da dimenticare ma della quale, purtroppo, rimarrà indelebile il segno. “Spari, sirene delle auto dei militari, della polizia e le urla della gente in strada”. Sono questi i flashback degli interminabili attimi di terrore vissuti dall’aretina ai quali si aggiunge il rumore assordante delle pale degli “elicotteri che pattugliavano dal cielo”. “Un clima di terrore” commenta Francesca “calato improvvisamente durante una tranquilla serata in una città stracolma di gente seduta nei ristoranti vista la chiusura totale dei locali che si sta preannunciando a causa del lockdown”.

La mamma si stava recando al celebre teatro viennese, il Wiener Staatsoper, dove il figlio si stava esibendo con il coro delle voci bianche. “Stavo andando a prendere mio figlio” ricorda Francesca “al Teatro dell’Opera e sono stata costretta a trovare riparo in un ristorante. Mi trovavo nella Mahlerstraße nel primo bezirk di Vienna, una traversa che porta al teatro”. Tutt’intorno il caos. “Ho visto carri armati, militari armati e con giubbotti antiproiettile. Ci hanno obbligato a barricarci nei locali o nelle abitazioni, intimando di non uscire in strada perchè gli attentatori erano liberi. Io non riuscivo a raggiungere mio figlio”. Un fuggi, fuggi surreale mentre la donna ha trovato rifugio in un locale.

“Eravamo al buio, chiusi all’interno. Sentivamo le urla, gli spari, le sirene, gli elicotteri”. “Mio figlio è rimasto chiuso con gli artisti del Teatro dell’ Opera fino a mezzanotte”. Finalmente, madre e figlio si sono messi in salvo, riuscendo a rientrare nella loro abitazione. Preoccupazione anche a casa tra i familiari e tra gli amici e i conoscenti. Per tranquillizzarli Francesca Carlini ha inviato il messaggio tramite i social.

Su facebook ha segnalato di “stare bene” per poi aggiungere alcune rassicurazioni a chi le chiedeva informazioni: “sì, coinvolti… stiamo bene ma… sconvolti”. E di primo mattino Francesca ha scritto: “Ti svegli e… viene da piangere… soprattutto pensando ai tuoi figli”. Il giorno dopo l’attentato, Vienna, è stravolta. “E’ il primo giorno di lockdown in Austria,” spiega Francesca “con le scuole chiuse per l’attentato e con i ristoranti e molti negozi chiusi per il lockdown. Oggi c’è una Vienna silenziosa e triste”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.