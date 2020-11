Minaccia il vicino con la pinza del camino e un altro promette la morte al nuovo fidanzato della ex: denunciati

05 novembre 2020 a

Minaccia il vicino di casa con la pinza del camino e viene denunciato per minaccia aggravata. Nei guai a Sansepolcro un italiano di 61 anni, già noto alle forze di polizia. L'uomo e il vicino erano da tempo in lite per questioni riguardanti due fondi agricoli attigui, riferiscono i carabinieri. Nell’ultimo battibecco hanno discusso pesantemente, sino al punto che alcuni vicini allarmati dalle grida hanno contattato il 112, sul posto i militari hanno riportato alla calma il 61enne e a seguito di perquisizione hanno poi rivenuto l’arnese da camino. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà.

Il secondo episodio riguarda, sempre a Sansepolcro, un cinquantenne di nazionalità rumena che è stato denunciato a piede libero sempre dai Carabinieri del comando Stazione di Sansepolcro per avere ripetutamente minacciato di morte tramite il telefono un proprio connazionale, nuovo compagno della sua ex fidanzata. Le minacce sarebbero dunque scaturite da questioni di carattere sentimentale, in quanto l’uomo non avrebbe accettato che la propria ex compagna si stesse frequentando con un'altra persona. Anche lui dovrà rispondere del reato di minaccia aggravata.



