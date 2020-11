Arezzo, Andrea Silvestri ambasciatore della Macedonia del Nord: nuovo incarico per il diplomatico di Castiglion Fiorentino

05 novembre 2020 a

Andrea Silvestri è stato nominato nuovo ambasciatore d'Italia nella Macedonia del Nord. La notizia è stata diffusa dalla Farnesina. Aretino di Castiglion Fiorentino, con una brillante carriera diplomatica alle spalle, Silvestri prima di assumere il prestigioso incarico a Skopje ha dichiarato di intraprendere la nuova attività "con grande entusiasmo, per accompagnare gli amici della Repubblica di Macedonia del Nord nel loro percorso di integrazione europea, rafforzare la collaborazione bilaterale con l'Italia e assistere le nostre imprese e i connazionali".

Congratulazioni a Silvestri sono arrivate da Mario Agnelli, sindaco di Castiglion Fiorentino, il paese dove Andrea Silvestri ha le sue radici e torna costantemente. La scorsa estate ha partecipato anche ad un incontro pubblico nel quale ha presentato un suo originalissimo e interessante libro su "Fumetti e potere, eroi e supereroi come strumento geopolitico".

Dopo la laurea in Scienze Politiche, indirizzo politico-internazionale, Andrea Silvestri, Sottotenente di complemento della Guardia di Finanza, ha svolto attività nelle fiamme gialle presso il Comando Generale a Roma.

Vincitore del concorso per la carriera diplomatica nel 1993, ha iniziato la propria attività al Ministero degli Esteri occupandosi di cooperazione allo sviluppo (cooperazione universitaria e con il Medio Oriente e Nord Africa).

Dall’agosto 1996 al luglio 1999 è stato Primo Segretario Economico e Commerciale dell’Ambasciata d’Italia in Costa d’Avorio (competente anche per Burkina Faso, Niger, Liberia e Sierra Leone).

Dal luglio 1999 al giugno 2003 è stato Console presso il Consolato Generale d’Italia a Parigi. Al rientro al Ministero si è occupato prima di gestione delle risorse umane e poi di aspetti istituzionali e giuridici dell’integrazione europea. Dall’agosto 2009 ha prestato servizio presso la Rappresentanza Permanente presso l’Unione Europea a Bruxelles dove inizialmente rappresenta l’Italia nei gruppi del Consiglio responsabili per le relazioni dell’Unione con America latina, Asia e Europa orientale e quindi del coordinamento delle procedure di infrazione aperte nei confronti del nostro Paese e di quelle relative agli aiuti di Stato.

Dal 21 febbraio 2013 è stato Consigliere Diplomatico del Ministro per le Politiche agricole, alimentari e forestali.

