Arezzo, Natale: azienda del caffè compie 70 anni e lancia calendario dell'Avvento con cialde agli aromi del mondo

05 novembre 2020 a

a

a

Caffè Corsini nell'anno del settantesimo anniversario dalla fondazione lancia sul mercato una originale iniziativa per Natale. Una elegante confezione regalo che consente di fare un viaggio tra gli aromi più pregiati al mondo. Il Calendario dell’Avvento composto di capsule

In edizione limitata (www.caffecorsini.it) la confezione speciale offre una gamma ampia di aromi: sentori intensi, sfumature avvolgenti, toni freschi e agrumati, effluvi di cacao che arricchiscono i caffè più pregiati al mondo, provenienti dall’India, al Guatemala, dal Costa Rica a El Salvador. Tutto racchiuso nel calendario dell’Avvento da Caffè Corsini, azienda di Arezzo leader nel food & beverage in oltre 65 paesi del mondo, portavoce della qualità “Made in Tuscany”.

A forma di abete, la confezione esclusiva e colorata è ispirata ai paesi di provenienza della bevanda più bevuta al mondo dopo l’acqua. Racchiude 24 capsule assortite Puro Arabica. Kenya, Colombia, India, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, sono solo alcuni dei paesi di provenienza degli speciali caffè inseriti nelle nuove confezioni.

La frontiera dell'e-commerce è sempre più importante per Caffè Corsini, anche per gli articoli più noti e tradizionali dell’azienda, dal caffè in grani, a quello macinato, dalle cialde e capsule ai caffè provenienti dalle agricolture biologiche, agli american coffee e ginseng.

Fondata ad Arezzo nel 1950 da Corsino Corsini, quale piccolo laboratorio artigianale di lavorazione del caffè, Caffè Corsini, sotto la direzione di Patrick Hoffer, è diventata una delle più importanti torrefazione. L’azienda da 70 punta su qualità, professionalità, rispetto per i lavoratori e sostenibilità ambientale, utilizza energie rinnovabili e capsule compostabili.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.