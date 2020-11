Covid, la Lega rinvia la partita dell'Arezzo a Mantova. Ci sono 14 giocatori amaranto positivi e 4 membri dello staff

05 novembre 2020 a

E' stata rinviata la partita Mantova-Arezzo che era in programma domenica 8 ottobre. Il motivo da ricercare nel focolaio che si è sviluppato all'interno dello spogliatoio amaranto dove ci sono 14 giocatori positivi e 4 membri dello staff tecnico. Questo il comunicato della Lega: "Preso atto dell’istanza documentale ritualmente presentata dalla società Arezzo, ai sensi del punto 2 delle “DISPOSIZIONI GARE LEGA PRO – EMERGENZA COVID-19” di cui al Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, considerato che, alla data odierna, “sono disponibili meno di 13 calciatori della rosa della prima squadra – tra i quali almeno un portiere – che siano risultati negativi al virus SARS-CoV-2”, la Lega dispone che la gara Mantova-Arezzo, in programma domenica 8 novembre 2020, Stadio Comunale "Danilo Martelli", Mantova, venga rinviata a data da destinarsi".

