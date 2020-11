Civitella in Valdichiana, scontro frontale tra due auto, ferita una donna

05 novembre 2020 a

Scontro frontale tra due auto questa mattina, giovedì 5 novembre alle ore 11, lungo la Statale provinciale 18 nei pressi di Civitella in Valdichiana.

Coinvolte due persone. Solo una, donna 79 anni del Valdarno, ha necessitato di cure mediche. Sul posto auto infermierizzata ed ambulanza. La paziente, che presentava vari traumi, è stata trasportata da Pegaso1 all'ospedale di Careggi. Sul posto i vigili del fuoco che sono intervenuti con l'elicottero Drago del nucleo di Arezzo che, atterrato in zona, ha fatto scendere tre elisoccorritori che hanno collaborato con i colleghi per l'estrazione della conducente dalla vettura. Intervenuti anche i carabinieri di Badia al Pino





