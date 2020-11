A Castiglion Fiorentino ex Macelli ospiteranno Polizia Municipale, biblioteca, arte e prodotti locali

Piero Rossi 06 novembre 2020 a

a

a

Si svolgerà questa mattina, venerdì 6 novembre 2020, la conferenza stampa indetta dalla giunta comunale di Castiglion Fiorentino per illustrare i progetti per il recupero e il riutilizzo dell'edificio degli ex Macelli. L'incontro si svolgerà proprio nell'area del vecchio mattatoio comunale, in prossimità di Piazzale Garibaldi. Si ricorderà che anni addietro la giunta Agnelli aveva indetto un concorso di idee per individuare il miglior progetto di recupero dell'edificio, un complesso importante nel centro storico castiglionese, sul quale anche i privati avevano messo gli occhi, vista la posizione strategica della struttura.

Sono arrivati parecchi elaborati, ma nessuno di questi ha soddisfatto a pieno la giunta, che alla fine ha deciso di muoversi per conto proprio e mantenere i Macelli, una volta recuperati, nella disponibilità del Comune. Qualche giorno fa avevamo scritto, che la Giunta Agnelli intende procedere al recupero dell'importante edificio per destinarlo in gran parte ad uso pubblico - niente alienazione, quindi – utilizzandolo per servizi comunali e cultura. In attesa della illustrazione di questa mattina, tuttavia, sappiamo adesso dalla relativa delibera della giunta che gli ex Macelli avranno per destinazione la nuova sede della Polizia municipale, nuovi locali per la Biblioteca Comunale e locali espositivi.

E' quanto si legge nella delibera 217 del 19 ottobre, che costituisce l'atto di indirizzo sulla base del quale dovrà essere redatto il progetto per il recupero dell'edificio. La Polizia municipale ha attualmente la sua sede in piazza del Collegio. Vi fu spostata una trentina di anni fa dall'ultima giunta democristiana, dopo essere stata ospitata in via Dante e poi in piazza San Francesco. Al tempo la location fu scelta per dare un supporto alla zona di Porta Romana, che già si stava marginalizzando.

Secondo gli amministratori, tuttavia, la sede attuale risulta ormai inadeguata per i vigili castiglionesi. La biblioteca comunale ha sede al Cassero, in Palazzo Pretorio, più o meno dallo stesso periodo. Prima era in piazza Verdi. Con il famoso progetto Memorabilia il complesso del Cassero diventò una specie di cittadella della cultura, con la concentrazione nella rocca della pinacoteca, della biblioteca, del museo archeologico.

Alla obiezione relativa allo svuotamento della zona del Cassero, si risponde che la sistemazione ai Macelli renderà la biblioteca meglio accessibile e più fruibile. Libri, lettori e studiosi dovrebbero trovar posto nella torre che dà sul parterre, mentre la Polizia municipale avrà i suoi uffici nei locali dove abitava il custode dei mattatoio. Ci sarà anche una zona espositiva – prodotti tipici, ma anche arte contemporanea che si troverà lungo il camminamento interno che condurrà dal cancello sul Parterre all'uscita su via dei Macelli. L'opera costerà circa un milione e l’impegno finanziario riguarderà i bilanci comunali di due o tre anni.

