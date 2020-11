Arezzo, Coronavirus: il bilancio dei morti da inizio pandemia è salito a 80

Francesca Muzzi 07 novembre 2020 a

Sembrava una tregua quella di giovedì e invece i casi Covid tornano a salire nell’Aretino. Sono 213, di questi 122 sono in città. Da segnalare la positività di un neonato e il ricovero in ospedale di una ragazza di appena 16 anni. Ma ci sono altri tre deceduti (ora è di 80 vittime il pesante bilancio da inizio pandemia): si tratta di due uomini e una donna, già affetti da gravi patologie, che sono morti all’ospedale San Donato. Salgono, anche se di appena tre unità rispetto a giovedì, i ricoverati nel reparto di malattie infettive (112), mentre sono stazionari i pazienti in terapia intensiva (20). Questi i dati Comune per Comune: Arezzo (122), Anghiari (1), Bibbiena (7), Bucine (2), Capolona (4), Caprese Michelangelo (1), Castel Focognano (3), Castel San Niccolò (2), Castelfranco Piandiscò (3), Castiglion Fibocchi (1), Castiglion Fiorentino (8), Civitella (10), Cortona (4), Foiano (3), Pergine (3), Loro Ciuffenna (1), Lucignano (1), Marciano (2), Monte San Savino (11), Montevarchi (7), Pieve Santo Stefano (1), Poppi (1), Pratovecchio Stia (1), San Giovanni Valdarno (2), Sansepolcro (5), Subbiano (2), Terranuova Bracciolini (5). Il Dipartimento di Prevenzione attraverso l’attività di tracciamento ha evidenziato per il momento, 117 contatti per i casi di Arezzo che sono già stati immediatamente posti in isolamento.

Al momento nella Asl Toscana sud est 9.346 persone sono già in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi.

I positivi in carico sono 5.400 a domicilio, 37 presso le strutture di Cure Intermedie e 43 presso l'albergo sanitario. E prosegue il progetto “Stiamo Vicini” che si pone l’obiettivo di realizzare, attraverso la tecnologia, una modalità che permetta di poter restare in contatto anche quando le condizioni di isolamento lo impediscono. Grazie a questo percorso il paziente manterrà aperta la comunicazione con i propri affetti, è possibile per il familiare interagire con il proprio congiunto ricoverato, l’operatore sanitario, grazie a questi strumenti diventa la figura di riferimento per la famiglia del paziente e non ultimo tutti, sia pazienti che familiari, ma anche operatori sanitari possono usufruire di supporto psicologico attraverso videocolloqui con psicologi e professionisti di riferimento. Questo progetto non è rivolto esclusivamente ai pazienti Covid, ma, in questa fase di grande criticità anche a pazienti ospiti delle RSA e degli Hospice. E’ previsto, in casi particolari, l’utilizzo di questi strumenti anche a domicilio. A questa linea di comunicazione se ne aggiunge una seconda che è tra i medici e i familiari che così possono essere informati sulle condizioni del loro congiunto. Il progetto “Stiamo vicini” è attivo negli ospedali covid, sia al San Donato di Arezzo che al Misericordia di Grosseto. Al San Donato è stato attivato anche un numero di telefonia cellulare (366933765) che può essere utilizzato dai familiari di pazienti ricoverati in terapia intensiva.



