Arezzo, minaccia di morte il fidanzato della sorella: denunciato 38enne in Valtiberina

Minaccia ripetutamente, anche di morte, il fidanzato della sorella e alla fine viene denunciato di carabinieri. E' successo in Valtiberina, tra Anghiari e Pieve Santo Stefano, le località dove abitano le persone coinvolte nella vicenda, entrambi di 38 anni. All'anghiarese non stava bene che il coetaneo avesse una relazione sentimentale con la sorella e, secondo quanto riferiscono i militari dell'Arma, per questo motivo avrebbe continuamente rivolto frasi minatorie all'altro. Oltre alla denuncia, in via cautelativa sono state sequestrate le armi che il 38enne deteneva legalmente. Ad occuparsi del caso ora è l'autorità giudiziaria di Arezzo.

