Arezzo, roulotte in fiamme: anziano salvato in extremis a Castiglion Fibocchi

08 novembre 2020

Roulotte in fiamme, anziano salvato dal fuoco. E' successo questa mattina, domenica 8 novembre 2020, a Castiglion Fibocchi. Un uomo di 88 anni, giostraio, originario dell'Emilia Romagna, verso le 7 è stato sorpreso dalle fiamme divampate nel veicolo dove vive, parcheggiato nella zona dello stadio. La segnalazione dell'incendio è arrivata ai carabinieri della locale stazione, ai vigili del fuoco e al 118 che sono intervenuti sul posto tempestivamente. L'anziano era cosciente. E' stato trasportato a Siena in elicottero per accertare e curare le conseguenze dell'esposizione al fuoco: ustioni e fumi inalati. Pare che il fuoco sia partito da un asciugacapelli. Sono satate le altre persone della comunità dei giostrai, che sono alloggiati nell'area, a lanciare l'sos.

