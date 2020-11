Arezzo, a Castiglion Fiorentino scuola primaria di Manciano chiusa per sospetta positività tra personale non docente

08 novembre 2020 a

a

a

A Castiglion Fiorentino chiusa a scopo precauzionale la Scuola Primaria Mencarelli di Manciano. Lo ha comunicato nella serata di oggi, domenica 8 novembre, il sindaco Mario Agnelli. La scuola della frazione di Castiglion Fiorentino , dunque domani lunedì 9 novembre non aprirà e il motivo è la sospetta positività al Covid-19 di un componente del personale non docente. In attesa di comunicazioni ufficiali da parte della Asl. è questo il provvedimento deciso nell'immediato. Seguiranno nuove e ulteriori comunicazioni, aggiunge il sindaco Mario Agnelli che oggi nel suo profilo facebook ha aggiornato la situazione Coronavirus nell'ambito del Comune. "Sono stati comunicati ufficialmente 6 nuovi casi di positività al Covid-19 per 4 uomini di 27, 30, 41 e 67 anni e per 2 donne di 33 e 71 anni tutti asintomatici o con lievi sintomi e in isolamento domiciliare. Sono certificate anche 5 nuove guarigioni per casi positivi già in isolamento". Questo il quadro: "Persone in isolamento domiciliare 113; Persone ricoverate in ospedale 6; Età media delle persone contagiate 49 anni; Persone guarite 89."

